Климкин рассказал, в чем важность Мюнхенской конференции-2017

По словам главы МИД Украины, в мире сложилось впечатление, что многие элементы системы безопасности сегодня не работают

Мюнхенская конференция по безопасности этого года будет иметь очень большое значение, поскольку ее участники намерены обсудить создание новой логики глобальной безопасности. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил сегодня на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, чего ожидать Украине от конференции, сообщает корреспондент LIGA.net.



"Мюнхенская конференция в этом году будет очень важной, поскольку у всех есть ощущение, что многие элементы системы безопасности, архитектуры безопасности на сегодняшний день не работают", - сказал он.



Министр отметил, что вчера имел беседу с организатором конференции. По словам Климкина, большинство дискуссий будут посвящены проблематике безопасности.



"Настроенность тех, кто будет принимать участие (а уровень будет достаточно высоким), - именно понять, каким образом построить эффективную логику безопасности в Европе и мире... Эта конференция, я считаю, будет выдаваться даже на фоне очень неплохой традиции мюнхенских конференций", - подчеркнул глава МИД.

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На вопрос журналистов, на что рассчитывает Украина по результатам конференции, Климкин не дал прямого ответа.



"Мюнхенская конференция существует для обмена мнениями и как уникальная площадка для встреч", - добавил он вместо этого.



53-я Мюнхенская конференция по безопасности начнет свою работу 17 февраля 2017 года. Мероприятие проводится ежегодно с 1962 года.



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