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Хакеры атаковали сайт СНБО

09.02.2017 13:38
При попытке перейти на главную страницу сайта высвечивается сообщение, что сайт отключен из-за хакерской атаки
Хакеры атаковали сайт СНБО
Фото: EPA

Сайт Совета национальной безопасности и обороны Украины временно отключен в связи с хакерской атакой. Соответствующее сообщение высвечивается при попытке перейти на главную страницу сайта.

"Сайт временно отключен в связи с хакерской атакой. Мы вернемся вскоре", - гласит сообщение.

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30 января 2017 года сообщалось, что в декабре 2016-го киберзащита сорвала попытку российских хакеров обрушить платежную систему Украины.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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