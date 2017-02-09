Хакеры атаковали сайт СНБО

При попытке перейти на главную страницу сайта высвечивается сообщение, что сайт отключен из-за хакерской атаки

Сайт Совета национальной безопасности и обороны Украины временно отключен в связи с хакерской атакой. Соответствующее сообщение высвечивается при попытке перейти на главную страницу сайта.

"Сайт временно отключен в связи с хакерской атакой. Мы вернемся вскоре", - гласит сообщение.

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30 января 2017 года сообщалось, что в декабре 2016-го киберзащита сорвала попытку российских хакеров обрушить платежную систему Украины.

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