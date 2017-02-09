Порошенко о выборах в Донбассе: Восток Украины - это не ГДР

Порошенко подчеркнул, что одним из основных условий для проведения выборов в оккупированных районах Донбасса является полный вывод российских войск

Проведение выборов на оккупированных российскими войсками территориях Донбасса невозможно, а восток Украины - это не ГДР. Об этом сегодня на совместном брифинге с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом заявил президент Петр Порошенко, комментируя недавнее заявление посла ФРГ, передает корреспондент LIGA.net.

"Что касается заявления посла Германии и соответствующего инцидента, произошедшего возле посольства. Мое мнение такое: проведение выборов на оккупированной территории в присутствии оккупационных иностранных войск является абсолютно невозможным. Позиция вторая: нельзя сравнивать оккупацию востока Украины российской армией и ситуацию в ГДР. Одно дело, когда иностранные войска присутствуют по согласию принимающего государства - можно провести параллель с российской базой в Севастополе, когда российские войска по согласию Украины присутствовали на базе - и абсолютно неприемлемо, когда оккупационные войска пытаются продвинуть проведение выборов под дулами автоматов", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что одним из основных условий для проведения выборов в оккупированных районах Донбасса является полный вывод российских войск.

7 февраля в ряде украинских СМИ появилось сообщение о том, что немецкий дипломат Эрнст Райхель заявил, что для проведения местных выборов в ОРДЛО не обязательно оттуда выводить войска РФ.

В Раде потребовали от посла опровергнуть это заявление.

МИД пригласил посла Райхеля для дачи объяснений по поводу его заявления на тему выборов во временно оккупированных районах Донбасса.

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