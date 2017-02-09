Ефремова на заседаниях суда освободят из-под стражи: документ

Старобельский районный суд Луганской области удовлетворил ходатайство защиты экс-главы фракции Партии регионов, сказал адвокат

Экс-глава фракции Партии регионов Александр Ефремов на заседаниях в Старобельском райсуде Луганской области будет находиться рядом со своими адвокатами, таким образом освобожден из-под стражи. Об этом LIGA.net сообщил его адвокат Евгений Солодко.

"Подтверждаю, это - правда, ближайшее заседание начнется в таком режиме через три минуты", - сказал Солодко.

Он добавил, что Старобельский районный суд Луганской области удовлетворил ходатайство защиты.

По его словам, это первое подобное применение практики ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека - ред.) в судах Украины.





30 июля Ефремов был повторно задержан в аэропорту Борисполь. 1 августа суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. После этого суд уже дважды продлил арест Ефремову.



Впервые Ефремов был задержан еще в феврале 2015 года, его обвинили в злоупотребление властью или служебным положением. Это дело против Ефремова ГПУ закрыла в марте этого года и вернула подозреваемому залог.



