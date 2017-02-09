Ефремова на заседаниях суда освободят из-под стражи: документ
Экс-глава фракции Партии регионов Александр Ефремов на заседаниях в Старобельском райсуде Луганской области будет находиться рядом со своими адвокатами, таким образом освобожден из-под стражи. Об этом LIGA.net сообщил его адвокат Евгений Солодко.
"Подтверждаю, это - правда, ближайшее заседание начнется в таком режиме через три минуты", - сказал Солодко.
Он добавил, что Старобельский районный суд Луганской области удовлетворил ходатайство защиты.
По его словам, это первое подобное применение практики ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека - ред.) в судах Украины.
30 июля Ефремов был повторно задержан в аэропорту Борисполь. 1 августа суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. После этого суд уже дважды продлил арест Ефремову.
Впервые Ефремов был задержан еще в феврале 2015 года, его обвинили в злоупотребление властью или служебным положением. Это дело против Ефремова ГПУ закрыла в марте этого года и вернула подозреваемому залог.
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4 января сообщалось, что Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт. Ему, среди прочего, инкриминируют покушение на территориальную целостность Украины.
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