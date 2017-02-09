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Ефремова на заседаниях суда освободят из-под стражи: документ

09.02.2017 14:08
Старобельский районный суд Луганской области удовлетворил ходатайство защиты экс-главы фракции Партии регионов, сказал адвокат
Ефремова на заседаниях суда освободят из-под стражи: документ
Александр Ефремов

Экс-глава фракции Партии регионов Александр Ефремов на заседаниях в Старобельском райсуде Луганской области будет находиться рядом со своими адвокатами, таким образом освобожден из-под стражи. Об этом LIGA.net сообщил его адвокат Евгений Солодко.

"Подтверждаю, это - правда, ближайшее заседание начнется в таком режиме через три минуты", - сказал Солодко.

Он добавил, что Старобельский районный суд Луганской области удовлетворил ходатайство защиты.

По его словам, это первое подобное применение практики ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека - ред.) в  судах Украины.

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30 июля Ефремов был повторно задержан в аэропорту Борисполь. 1 августа суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. После этого суд уже дважды продлил арест Ефремову.

Впервые Ефремов был задержан еще в феврале 2015 года, его обвинили в злоупотребление властью или служебным положением. Это дело против Ефремова ГПУ закрыла в марте этого года и вернула подозреваемому залог.

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4 января сообщалось, что Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт. Ему, среди прочего, инкриминируют покушение на территориальную целостность Украины.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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