Порошенко осудил выходку нардепа Гончаренко у посольства ФРГ

Президент Украины подчеркнул, что действия народного депутата также осудила фракция Блок Петра Порошенко

Действия народного депутата от Блока Петра Порошенко Алексея Гончаренко, изуродовавшего фрагмент Берлинской стены у посольства Германии в Киеве, неприемлемы и не отражают позицию политической силы, которую он представляет. Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает корреспондент LIGA.net.



"Подобное поведение народного депутата является абсолютно неприемлемым. Это его личная позиция, она была осуждена, насколько мне известно, фракцией и не отражает позицию политической силы", - сказал глава государства.

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8 февраля 2017 года нардеп Гончаренко опубликовал в своем Facebook фотографии, на которых запечатлена его "акция" у посольства ФРГ в Киеве: на обломке Берлинской стены, установленной возле диппредставительства, парламентарий написал красной краской слово "nein" (нем. "нет"). Гончаренко отметил, что свою "символическую акцию протеста" он посвятил недавним "прокремлевским высказываниям" посла Германии в Украине Эрнста Райхеля относительно выборов в оккупированном Донбассе в присутствии российских военных.

В немецком посольстве выразили сожаление по поводу выходки депутата и заявили о нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях.

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Сегодня, 9 февраля, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил об открытии уголовного производства по факту действий Гончаренко по статье "хулиганство".

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