Рада взялась за реформу Конституционного суда

Проектом предусмотрены высокие зарплаты судей КСУ, повышенные зарплаты предусмотрены для всех судей, в соответствии с судебной реформой

Народные депутаты сегодня приняли в первом чтении проект закона о Конституционном суде Украины №5336-1, за проголосовали 239 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

Проектом предлагается ввести новый механизм юридической защиты - конституционную жалобу.

Жалоба направляется в КСУ, если заявитель считает, что в окончательном решении суда по его делу закон противоречит Конституции. Предлагается новая структура Конституционного суда. Большая палата будет состоять их всех 18 судей КСУ, она будет заниматься конституционными обращениями.

Предусмотрено, что будут действовать два сената суда, в каждый из которых войдут девять судей. Сенаты будут действовать как Конституционный суд Украины и рассматривать вопросы соответствия законов Конституции. Также предусмотрено деление на шесть коллегий, в каждую из которых войдут по три судьи. Коллегия будет решать процессуальные вопросы.

Депутат от БПП Виктор Пинзеник обратил внимание на то, что проектом предусмотрены высокие зарплаты судей КСУ.

Глава профильного парламентского комитета Руслан Князевич отметил, что повышенные зарплаты предусмотрены для всех судей, в соответствии с судебной реформой.

30 сентября 2016 года стартовала судебная реформа в Украине, поскольку вступает в силу Закон Украины О внесении изменений в Конституцию Украины (в части правосудия) № 1401-VIII и Закон Украины О судоустройстве и статусе судей № 1402-VIII.

2 июня Верховная Рада 335 голосами приняла изменения в Конституцию в части правосудия. Изменения в Основной Закон деполитизируют и обеспечивают независимость судов и перезагрузку судейского корпуса.

В Администрации президента ЛІГА.net заметили, что другого пути для преодоления коррупции в судах, кроме как радикальное повышение оплаты труда судей - нет.

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