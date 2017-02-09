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Суд разрешил заочно арестовать экс-главу Миндоходов

09.02.2017 14:25
Апелляционный суд разрешил заочно арестовать Александра Клименко
Суд разрешил заочно арестовать экс-главу Миндоходов
Александр Клименко

Апелляционный суд дал разрешение на заочный арест бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Решение было вынесено вчера, 8 февраля. Суд постановил удовлетворить ходатайство следственного управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Клименко.

"Избрать подозреваемому Клименко А.В. меру пресечения в виде содержания под стражей", - гласит решение суда.

В конце января Главная военная прокуратура вызвала Клименко на допрос.

Экс-министр сейчас скрывается от украинского правосудия за границей.

Клименко подозревается в возмещении НДС на счета фиктивных предприятий, подконтрольных ему, что нанесло государству убытки на сумму более 3 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Главная военная прокуратура собрала достаточно доказательств, подтверждающих участие Клименко в организованной Януковичем преступной организации и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против государственной собственности.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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