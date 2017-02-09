Суд разрешил заочно арестовать экс-главу Миндоходов
Апелляционный суд дал разрешение на заочный арест бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.
Решение было вынесено вчера, 8 февраля. Суд постановил удовлетворить ходатайство следственного управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Клименко.
"Избрать подозреваемому Клименко А.В. меру пресечения в виде содержания под стражей", - гласит решение суда.
В конце января Главная военная прокуратура вызвала Клименко на допрос.
Экс-министр сейчас скрывается от украинского правосудия за границей.
Клименко подозревается в возмещении НДС на счета фиктивных предприятий, подконтрольных ему, что нанесло государству убытки на сумму более 3 млрд грн.
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