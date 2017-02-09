Рада заменила народных заседателей на присяжных

При участии народных заседателей рассматриваются такие дела как усыновление, признание лица недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим и др.

В результате судебной реформы институт народных заседателей был ликвидирован. Вместо него в Конституции закреплен институт присяжных. За изменения в Гражданский процессуальный кодекс №5271 проголосовали 248 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

При этом в Гражданском кодексе осталась старая формулировка "народные заседатели".

Предусмотрено, что при участии народных заседателей рассматриваются такие дела как признание лица недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим, а также вопросы усыновления, принудительной психиатрической помощи и принудительной госпитализации в противотуберкулезное учреждение.

После вступления в силу изменений в Конституцию в части судоустройства суды прекратили рассмотрение таких дел. Теперь суды смогут возобновить их рассмотрение уже при участии присяжных.

30 сентября 2016 года стартовала судебная реформа в Украине, поскольку вступает в силу Закон Украины О внесении изменений в Конституцию Украины (в части правосудия) № 1401-VIII и Закон Украины О судоустройстве и статусе судей № 1402-VIII.

2 июня Верховная Рада 335 голосами приняла изменения в Конституцию в части правосудия. Изменения в Основной Закон деполитизируют и обеспечивают независимость судов и перезагрузку судейского корпуса.

В Администрации президента ЛІГА.net заметили, что другого пути для преодоления коррупции в судах, кроме как радикальное повышение оплаты труда судей - нет.

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