На еще одного сотрудника ГФС завели дело о неподаче декларации

Заместителю начальника отдела офиса крупных налогоплательщиков ГФС сообщено о подозрении по ст. 366-1 УК Украины

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении замначальника отдела офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы в связи с непредоставлением электронной декларации об имуществе и доходах. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.



Чиновнице сообщено о подозрении по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).



Как отметили в Генпрокуратуре, сотрудница ГФС, будучи служебным лицом, занимающим ответственное положение, достоверно зная о необходимости подачи до 1 ноября 2016 года ежегодной электронной декларации за 2015 год, умышленно ее не подала.



Досудебное расследование в данном производстве продолжается.

8 февраля 2017 года сообщалось, что ГПУ направила в суд дело в отношении чиновника ГФС, обвиняемого в неподаче декларации и взяточничестве.

Вторая волна электронного декларирования стартовала 1 января 2017 года и продлится до 1 апреля.

Читайте также: Первый месяц второй волны декларирования: подано 8 тыс деклараций



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.