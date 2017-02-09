На еще одного сотрудника ГФС завели дело о неподаче декларации
Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении замначальника отдела офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы в связи с непредоставлением электронной декларации об имуществе и доходах. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Чиновнице сообщено о подозрении по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).
Как отметили в Генпрокуратуре, сотрудница ГФС, будучи служебным лицом, занимающим ответственное положение, достоверно зная о необходимости подачи до 1 ноября 2016 года ежегодной электронной декларации за 2015 год, умышленно ее не подала.
Досудебное расследование в данном производстве продолжается.
8 февраля 2017 года сообщалось, что ГПУ направила в суд дело в отношении чиновника ГФС, обвиняемого в неподаче декларации и взяточничестве.
Вторая волна электронного декларирования стартовала 1 января 2017 года и продлится до 1 апреля.
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