Гончаренко заявил об отказе от депутатской неприкосновенности

Народный депутат от фракции БПП готов сотрудничать со следствием в деле о его акции возле немецкого посольства

Народный депутат от фракции БПП Алексей Гончаренко заявил, что готов отказаться от депутатской неприкосновенности и сотрудничать со следствием в деле о его акции возле немецкого посольства. Об этом депутат сказал в кулуарах Верховной Рады, сообщает Укринформ.

По словам Гончаренко, об открытии производства он узнал из СМИ.

"Полностью готов сотрудничать, орудие преступления - у меня сохранился мой баллон с краской - готов сдать. Добровольно отказываюсь от депутатской неприкосновенности, и пусть меня полностью расследуют и сделают свои выводы", - отметил он.

8 февраля 2017 года Гончаренко на обломке Берлинской стены возле посольства Федеративной республики Германии в Киеве написал слово "nein". Парламентарий заявил, что это его "символическая акция протеста" по теме "прокремлевских высказываний" посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля относительно выборов в Донбассе в присутствии российских военных. Прокуратура Киева начала уголовное производство по факту уродования Берлинской стены.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.