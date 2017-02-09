НАПК не нашло нарушений при покупке нардепом БПП авто ВМW Х5
Национальное агентство по предотвращению коррупции не выявило нарушений при покупке депутатом Верховной Рады из фракции БПП Вадимом Денисенко автомобиля ВМW Х5. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.
"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело проверку в отношении возможных нарушений требований законодательства в сфере предотвращения коррупции народным депутатом Украины Денисенко В. И. относительно ограничений при получении подарков", - сказано в сообщении.
В НАПК отметили, что в СМИ появилась информация о покупке Денисенко в ноябре 2016 года легкового автомобиля по заниженной цене.
По результатам проверки эта информация не подтвердилась.
НАПК отмечает, что цена 1,1 млн грн является среднерыночной для аналогичных автомобилей в период покупки Денисенко BMW.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:18
-
18:56
-
18:36
-
18:29
-
18:15
Новости партнеров
- 38084
- 23754
- 20656
- 19002
- 17659