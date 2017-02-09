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НАПК не нашло нарушений при покупке нардепом БПП авто ВМW Х5

09.02.2017 18:28
НАПК отмечает, что цена 1,1 млн грн является среднерыночной для аналогичных автомобилей в период покупки Вадимом Денисенко BMW
НАПК не нашло нарушений при покупке нардепом БПП авто ВМW Х5
Вадим Денисенко (фото - facebook.com/vadym.denysenko)

Национальное агентство по предотвращению коррупции не выявило нарушений при покупке депутатом Верховной Рады из фракции БПП Вадимом Денисенко автомобиля ВМW Х5. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело проверку в отношении возможных нарушений требований законодательства в сфере предотвращения коррупции народным депутатом Украины Денисенко В. И. относительно ограничений при получении подарков", - сказано в сообщении.

В НАПК отметили, что в СМИ появилась информация о покупке Денисенко в ноябре 2016 года легкового автомобиля по заниженной цене.

По результатам проверки эта информация не подтвердилась.

НАПК отмечает, что цена 1,1 млн грн является среднерыночной для аналогичных автомобилей в период покупки Денисенко BMW.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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