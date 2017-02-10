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Порошенко и Чавушоглу обсудили соглашение о ЗСТ между странами

10.02.2017 01:28
На встрече Порошенко и главы турецкого МИД подчеркнули, что важно как можно быстрей закончить переговоры по соглашению о ЗСТ
Порошенко и Чавушоглу обсудили соглашение о ЗСТ между странами
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

В ходе разговора обращалось внимание на то, что важно как можно быстрей закончить переговоры по соглашению о зоне свободной торговли между странами.

Чавушоглу заверил, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины.

Президент и министр отметили высокую динамику двухстороннего взаимодействия и что это крепкая база для дальнейшего стратегического партнерства.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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