Порошенко и Чавушоглу обсудили соглашение о ЗСТ между странами
10.02.2017 01:28
На встрече Порошенко и главы турецкого МИД подчеркнули, что важно как можно быстрей закончить переговоры по соглашению о ЗСТ
Фото: president.gov.ua
Президент Петр Порошенко встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.
В ходе разговора обращалось внимание на то, что важно как можно быстрей закончить переговоры по соглашению о зоне свободной торговли между странами.
Чавушоглу заверил, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины.
Президент и министр отметили высокую динамику двухстороннего взаимодействия и что это крепкая база для дальнейшего стратегического партнерства.
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