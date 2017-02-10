Порошенко и Чавушоглу обсудили соглашение о ЗСТ между странами

На встрече Порошенко и главы турецкого МИД подчеркнули, что важно как можно быстрей закончить переговоры по соглашению о ЗСТ

Президент Петр Порошенко встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.



В ходе разговора обращалось внимание на то, что важно как можно быстрей закончить переговоры по соглашению о зоне свободной торговли между странами.



Чавушоглу заверил, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины.



Президент и министр отметили высокую динамику двухстороннего взаимодействия и что это крепкая база для дальнейшего стратегического партнерства.



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