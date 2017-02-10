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Апелляционный суд США поддержал запрет миграционного указа Трампа

10.02.2017 02:58
Суд отверг аргумент администрации Трампа, что президент может по собственному усмотрению определять иммиграционную политику США
Апелляционный суд США поддержал запрет миграционного указа Трампа
Дональд Трамп (фото - EPA)

Апелляционный суд США отклонил попытку президента Дональда Трампа восстановить силу указа, которым запрещается въезд в страну граждан семи мусульманских стран. Об этом сообщает BBC.

Суд решил, что правительство не доказало, что угроза теракта оправдывает запрет. 

"Правительство не указало ни на одно доказательство, что гражданин какой-то из стран, включенных в указ, совершил теракт в США", - пояснил суд.

Апелляционный суд отверг также и тот аргумент, что президент может по собственному усмотрению определять иммиграционную политику. 

Трамп ответил на решение в Twitter: "Увидимся в суде, безопасность нашей нации на кону!".

28 января 2017 года Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию беженцев из семи мусульманских стран. 

31 января власти штата Вашингтон подали в суд на Трампа из-за указа. 4 февраля Федеральный суд Сиэтла (штат Вашингтон) приостановил действие документа. Министерство юстиции США обжаловало это решение.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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