Апелляционный суд США поддержал запрет миграционного указа Трампа

Суд отверг аргумент администрации Трампа, что президент может по собственному усмотрению определять иммиграционную политику США

Апелляционный суд США отклонил попытку президента Дональда Трампа восстановить силу указа, которым запрещается въезд в страну граждан семи мусульманских стран. Об этом сообщает BBC.



Суд решил, что правительство не доказало, что угроза теракта оправдывает запрет.



"Правительство не указало ни на одно доказательство, что гражданин какой-то из стран, включенных в указ, совершил теракт в США", - пояснил суд.



Апелляционный суд отверг также и тот аргумент, что президент может по собственному усмотрению определять иммиграционную политику.



Трамп ответил на решение в Twitter: "Увидимся в суде, безопасность нашей нации на кону!".

28 января 2017 года Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию беженцев из семи мусульманских стран.

31 января власти штата Вашингтон подали в суд на Трампа из-за указа. 4 февраля Федеральный суд Сиэтла (штат Вашингтон) приостановил действие документа. Министерство юстиции США обжаловало это решение.

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