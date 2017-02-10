Убийство полицейских в Днепре: Пугачева будут судить присяжные

Суд присяжных уже сформировали - это трое присяжных и еще двое как запасные; они приняли присягу

Обвиняемого в убийстве двух патрульных полицейских в Днепре Александра Пугачева будет судить суд присяжных. В четверг, 9 февраля, в Центральном районном суде Днепра сформировали суд присяжных и утвердили кандидатуры, передает Радио Свобода.



В составе суда будет трое присяжных, две кандидатуры утвердили как запасные. Они приняли присягу.



На заседании 9 февраля суд частично удовлетворил ходатайство СМИ и разрешил видеосъемку всего процесса, кроме допроса свидетелей. Следующее заседание состоится 17 февраля.



На прошлом заседании, 24 января, Пугачев заявил ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных.



25 сентября в Днепре были убиты двое патрульных полицейских - Ольга Макаренко и Артем Кутушев. Подозреваемый - уроженец РФ, бывший служащий спецроты МВД Торнадо Александр Пугачев - в тот же день был задержан правоохранителями.

По данным МВД, он больше года находился в розыске по нескольким статьям - ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом).

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