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Выборы во Франции: Климкин хочет встретиться с Ле Пен

10.02.2017 05:48
Глава украинского МИД в марте хочет встретиться со всеми кандидатами в президенты Франции, в том числе с прокремлевским кандидатом Марин Ле Пен
Выборы во Франции: Климкин хочет встретиться с Ле Пен
Павел Климкин

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин планирует встретиться со всеми кандидатами на пост президента Франции. Об этом он сказал в эфире телеканала 1+1.

Климкин отметил, что сейчас МИД работает со штабами кандидатов и разными политическими партиями, а в марте он хотел бы встретиться со всеми кандидатами.

"Я буду в марте минимум дважды в Париже. (...) Попросил нашего посла, чтобы он мне сделал встречу, если получится, также и с Марин Ле Пен. И я ей покажу материалы, которые мы подготовили, в том числе относительно Крыма, в рамках нашего иска", - сказал министр. 

Ле Пен считает, что принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен и выступает за отмену санкций против России. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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