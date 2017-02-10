В парламенте Британии обсудят голодовку водителей Киевпастранса

В парламент Великобритании внесли предложение с обращением к Кличко по поводу голодовки водителей Киевпастранса из-за увольнения лидеров профсоюза

На рассмотрение в парламент Великобритании подали предложение обратиться к мэру Киева Владимиру Кличко в связи с объявленной сотрудниками Куреневского троллейбусного депо Киевпастранса голодовки. Предложение подал секретарь фракции лейбористов Джон Крайер.

В тексте предлагается выразить обеспокоенность обращением сотрудников депо, призвать Кличко вмешаться и убедиться, что отменены все решения о выселении сотрудников и они восстановлены на работе.

"Отмечается, что члены "Свободного профсоюза железнодорожников" стремятся к юридическому признанию и подняли вопрос о небезопасном транспорте, в ответ на что они подверглись запугиваниям, их лишили зарплаты, отстранили, лишили жилья, которое предоставляла компания, а сотрудница подверглась физическому насилию", - говорится в предложении.

Такое поведение нарушает Конвенцию Международной организации труда и требования Соглашения об ассоциации с ЕС, отмечается в тексте.

Голодовка началась 6 февраля. Шестеро водителей закрылись в здании депо и объявили голодовку из-за того, что уволили троих водителей-членов профсоюза - они обнародовали информацию о неисправностях троллейбусов, отсутствии зимних шин, аптечек.

Водителей формально уволили за поддельные больничные.

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