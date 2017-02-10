USD:  27.10  27.52   EUR:  28.75  29.51  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В парламенте Британии обсудят голодовку водителей Киевпастранса

10.02.2017 06:30
В парламент Великобритании внесли предложение с обращением к Кличко по поводу голодовки водителей Киевпастранса из-за увольнения лидеров профсоюза
В парламенте Британии обсудят голодовку водителей Киевпастранса
Уволенный Андрей Троян (фото - rev.org.ua)

На рассмотрение в парламент Великобритании подали предложение обратиться к мэру Киева Владимиру Кличко в связи с объявленной сотрудниками Куреневского троллейбусного депо Киевпастранса голодовки. Предложение подал секретарь фракции лейбористов Джон Крайер.

В тексте предлагается выразить обеспокоенность обращением сотрудников депо, призвать Кличко вмешаться и убедиться, что отменены все решения о выселении сотрудников и они восстановлены на работе. 

"Отмечается, что члены "Свободного профсоюза железнодорожников" стремятся к юридическому признанию и подняли вопрос о небезопасном транспорте, в ответ на что они подверглись запугиваниям, их лишили зарплаты, отстранили, лишили жилья, которое предоставляла компания, а сотрудница подверглась физическому насилию", - говорится  в предложении. 

Такое поведение нарушает Конвенцию Международной организации труда и требования Соглашения об ассоциации с ЕС, отмечается в тексте. 

Голодовка началась 6 февраля. Шестеро водителей закрылись в здании депо и объявили голодовку из-за того, что уволили троих водителей-членов профсоюза - они обнародовали информацию о неисправностях троллейбусов, отсутствии зимних шин, аптечек.

Водителей формально уволили за поддельные больничные. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 