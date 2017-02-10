Сытник: НАБУ допросит фигуранта второй пленки Онищенко

Вчера беглый депутат Александр Онищенко опубликовал аудио разговора с тем, кого назвал экс-нардепом Николаем Мартыненко. Бюро этот кейс заинтересовал

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро вызовут и допросят собеседника Александра Онищенко на второй обнародованной им аудиозаписи, которым, по словам беглого нардепа, является экс-депутат Народного фронта Николай Мартыненко. Об этом на пресс-конференции заявил глава НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент LIGA.net.

"Конечно, тех лиц, которые там (на записи, - ред.) фигурируют, мы вызовем и будет допрашивать по этим записям. Я их сегодня с утра сам читал, содержание этого разговора. Очень интересный разговор, если на самом деле голос принадлежит... ("Мартыненко", - уточнил из зала журналист, на что Сытник утвердительно кивнул. - Ред.)", - сказал директор бюро.

Сытник добавил, что он лично не вызывает фигурантов производств в НАБУ для дачи показаний: для этого есть детективы, которые ведут расследование. "Конечно, ждать мы не будем. Вызовем и допросим", - добавил он.

"Хочу отметить, что запись была опубликована после того, как мы реализовали свое производство. Пользуясь случаем, еще раз обращаюсь к господину Онищенко: если у вас есть какие-то записи, о которых вы постоянно говорите, которые были сделаны до открытия нами этого производства и привлечения членов этой группировки к ответственности, то мы в десятый раз подчеркиваем - передайте, и мы будем заниматься", - обратился к нардепу глава бюро.

Пока что, отметил Сытник, в НАБУ видят две обнародованные аудиозаписи, которые сделаны "после всего этого".

"Я свое стратегическое мнение не меняю: основная цель господина Онищенко - это избежание ответственности за коррупционные действия, в том числе путем отвлечения внимания от основного кейса на то, что это якобы политическое преследование", - отметил глава ведомства, добавив, что не видит признаков такого преследования даже на второй аудиозаписи.

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9 февраля 2017 года Онищенко выложил аудио беседы с тем, кого назвал Николаем Мартыненко. Тот якобы выступил очередным посредником в переговорах между беглецом и президентом Петром Порошенко. Собеседники договаривались о сделке.

Редакция LIGA.net отправила запрос пресс-секретарю Мартыненко с предложением прокомментировать факт встречи и содержание файла, его аутентичность и вероятность его монтажа, если встреча действительно имела место. Ответ пока не получен.

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