НАБУ передало в суд 50 уголовных дел на 1,7 млрд грн - Сытник

По словам главы НАБУ, на сегодняшний день вступили в силу 12 обвинительных приговоров

Национальное антикоррупционное бюро Украины направило в суд уже полсотни уголовных производств с общей суммой предмета преступления в 1,7 млрд грн. Об этом сегодня на брифинге сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент LIGA.net.



"По состоянию на конец января в суд направлено 50 уголовных производств. Общая сумма предмета преступления составляет 1,7 млрд грн. На сегодняшний день 12 обвинительных приговоров вступили в силу. Но хочу отметить, что это работа детективов и прокуроров именно в части заключения соглашений (со следствием) с теми фигурантами, которые имели желание сотрудничать с органами", - сказал он и отметил, что приговоров по лицам, которые не захотели сотрудничать со следствием, пока нет.



По словам Сытника, на сегодняшний день НАБУ ведет досудебное расследование в 264 уголовных производствах с общим размером предмета преступления на сумму 82 млрд грн. "Это больше, чем граничный объем дефицита госбюджета Украины на 2017 год", - добавил он.

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