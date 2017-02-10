Президент Турции посетит Москву для решения вопроса безопасности

По словам министра иностранных дел Турции, Реджеп Тайип Эрдоган посетит Киев и Москву в ближайшие месяцы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Киев и Москву в ближайшие месяцы. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

"Оба визита состоятся в ближайшие месяцы. И вскоре мы объявим даты визита нашего президента в Москву и Киев", - сказал он.

Чавушоглу отметил, что в ходе визитов стороны обсудят двусторонние и региональные вопросы, а также вопросы безопасности.

"С Россией у нас общая работа по поводу Сирии. Чтобы достичь успеха, нам нужно соблюдать правила, к сожалению, они нарушаются. Необходимо вернуться к женевскому процессу и продолжить его с того места, на котором он остановился", - добавил он.

9 февраля Россия нанесла ракетный удар по турецким военным, находящимся на территории Сирии. В результате атаки трое военных погибли, 11 ранены.

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