Сытник: НАПК не передало НАБУ ни одного материала по декларациям

По словам главы бюро, 30 уголовных дел, открытых детективами по результатам проверок электронных деклараций, - это результат наработок самого НАБУ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам проверок электронных деклараций пока не передало в Национальное антикоррупционное бюро ни одного материала о незаконном обогащении. Об этом сегодня на брифинге заявил директор НАБУ Артем Сытник, сообщает корреспондент LIGA.net.



"Сейчас НАБУ - единственный государственный орган, который проводит проверку электронных деклараций. Ни одного материала о незаконном обогащении от НАПК мы не получили. 30 уголовных производств, которые мы зарегистрировали, - это все наши наработки", - сказал он.



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Сытник также отметил, что детективы НАБУ вынуждены проверять электронные декларации практически вручную, поскольку бюро не имеет полного доступа к закрытым данным.



Ранее сегодня, 10 февраля, Сытник сообщил, что за 14 месяцев работы его ведомство вернуло в бюджет Украины около 115 млн грн, похищенных злоумышленниками в результате коррупционных действий.



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