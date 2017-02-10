Президент Еврокомиссии: Украина получит безвизовый режим к лету
Украина до лета 2017 года получит безвизовый режим со странами Европейского Союза. Об этом президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил на брифинге после встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом в Брюсселе.
"Мы обсудили вопросы визовой либерализации - это произойдет к лету", - предположил он.
Чтобы Украина получила безвизовый режим с Евросоюзом, за соответствующее постановление должен сначала проголосовать Европарламент, после чего решение попадет на утверждение в Совет ЕС.
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В октябре 2016 года Юнкер во время телефонного разговора с президентом Петром Порошенко подтвердил выполнение Украиной всех критериев для предоставления безвизового режима.
24 ноября 2016 года президент Евросовета Дональд Туск по итогам саммита Украина-ЕС заявил, что члены ЕС решили - Украина "прекрасно" выполнила свою работу и готова к безвизовому режиму.
Смотрите инфографику: Почти реальность. Что стоит знать о безвизовом режиме с ЕС
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