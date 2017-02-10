НАБУ инфографикой показало результаты своей работы
По итогам сегодняшней пресс-конференции директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, посвященной 14 месяцам работы ведомства, пресс-служба НАБУ опубликовала результаты деятельности структуры в виде инфографики.
По словам руководителя бюро, детективы уже вернули в бюджет страны около 115 млн гривень, похищенных коррупционерами, а также обнаружили в различных незаконных схемах почти 83 млрд убытков государству.
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