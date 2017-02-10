USD:  27.11  27.51   EUR:  28.79  29.47  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

НАБУ инфографикой показало результаты своей работы

10.02.2017 14:11
Год с небольшим работы бюро принес следующие результаты: более 100 млн "коррупционных" гривень возвращено в казну, вскрыто схем на 83 млрл грн
НАБУ инфографикой показало результаты своей работы

По итогам сегодняшней пресс-конференции директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, посвященной 14 месяцам работы ведомства, пресс-служба НАБУ опубликовала результаты деятельности структуры в виде инфографики.

По словам руководителя бюро, детективы уже вернули в бюджет страны около 115 млн гривень, похищенных коррупционерами, а также обнаружили в различных незаконных схемах почти 83 млрд убытков государству.

Читайте также: Сытник: НАБУ допросит фигуранта второй пленки Онищенко

Нажмите, чтобы увеличить:


Читайте также: Сытник: НАПК не передало НАБУ ни одного материала по декларациям


Читайте также: НАБУ передало в суд 50 уголовных дел на 1,7 млрд грн - Сытник


Читайте также: Сытник: НАБУ обнаружило почти 83 млрд грн убытков от коррупции


Читайте также: Сытник рассказал, каким расследованиям НАБУ мешают больше всего





Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 