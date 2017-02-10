НАБУ инфографикой показало результаты своей работы

Год с небольшим работы бюро принес следующие результаты: более 100 млн "коррупционных" гривень возвращено в казну, вскрыто схем на 83 млрл грн

По итогам сегодняшней пресс-конференции директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, посвященной 14 месяцам работы ведомства, пресс-служба НАБУ опубликовала результаты деятельности структуры в виде инфографики.

По словам руководителя бюро, детективы уже вернули в бюджет страны около 115 млн гривень, похищенных коррупционерами, а также обнаружили в различных незаконных схемах почти 83 млрд убытков государству.

Читайте также: Сытник: НАБУ допросит фигуранта второй пленки Онищенко

Нажмите, чтобы увеличить:





Читайте также: Сытник: НАПК не передало НАБУ ни одного материала по декларациям





Читайте также: НАБУ передало в суд 50 уголовных дел на 1,7 млрд грн - Сытник





Читайте также: Сытник: НАБУ обнаружило почти 83 млрд грн убытков от коррупции





Читайте также: Сытник рассказал, каким расследованиям НАБУ мешают больше всего

















Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.