Геращенко о евродепутатах в Авдеевке: Это другой голос и доверие

Важно, чтобы мир видел правду и не только глазами украинских медиа, украинских политиков или дипломатов, а именно европейцев, сказала вице-спикер ВР

Вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко заявила, что Авдеевку могут в ближайшее время могут посетить некоторые евродепутаты. Об этом она сказала сегодня журналистам в Авдеевке, передает корреспондент LIGA.net.

"Если иностранные журналисты, евродепутаты не будут видеть это собственными глазами, то нам будет сложнее доносить информацию, и это важно. Я надеюсь, что в ближайшее время тут побывают некоторые депутаты Европейского парламента, которые выразили желание. Мы очень ценим эти связи. Важно, чтобы мир видел правду и не только глазами украинских медиа, украинских политиков или дипломатов, а именно европейцев, представителей стран НАТО потому, что это другой голос. И это та информация, которая имеет другой вес и доверие", - сказала Геращенко.

10 февраля глава МИД Литвы заявил после увиденных обстрелянных объектов боевиками в Авдеевке о необходимости поддержки украинцам.

Европейский парламент намерен рассмотреть ситуацию в Авдеевке (Донецкая область) на следующей пленарной неделе

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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