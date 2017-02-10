В Минобороны рассказали о планах по модернизации авиации ВСУ

В 2017 году планируется модернизировать и отремонтировать около 60 самолетов и вертолетов, сообщили в ведомстве

Министерство обороны планирует в 2017 году модернизировать и отремонтировать около 60 единиц авиации Вооруженных Сил Украины. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.



"В этом году планируется модернизировать и отремонтировать около 60 самолетов и вертолетов Воздушных Сил", - сказал он.



Также, по словам Гуцуляка, запланированы модернизация и ремонт около 30 единиц техники и вооружения радиотехнических войск.



Кроме того, Минобороны намерено закупить около 400 новейших образцов техники связи и радиотехнического обеспечения полетов.

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Ранее сегодня, 10 февраля, сообщалось, что украинские военные проведут учения с использованием ЗРК Бук в Херсонской области, граничащей с оккупированным Крымом.



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