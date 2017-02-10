Тренинги сотрудницы НАБУ: с чиновницы сняли обвинение в коррупции

Как отметили в ГПУ, такое решение стало возможным благодаря отсутствию в законодательстве определения понятия "преподавательская деятельность"

Замначальника отдела обеспечения работы главы Национального антикоррупционного бюро Екатерина Везелева-Борисова признана невиновной в коррупционном правонарушении, якобы связанном с проведением тренингов. Соответствующее решение в пятницу, 10 февраля 2017 года, принял Апелляционный суд Киева, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.



Суд своим решением, которое является окончательным и обжалованию не подлежит, отменил постановление Соломенского районного суда столицы от 20 октября 2016 года о привлечении чиновницы к административной ответственности за совершение правонарушения, связанного с коррупцией.



Как отмечают в ГПУ, основанием для такого решения апелляционного суда стало отсутствие в законодательстве Украины определения понятия "преподавательская деятельность". Также данное решение свидетельствует о невозможности надлежащего применения закона о предотвращении коррупции в части ограничений относительно совмещения и совместительства.



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В Генпрокуратуре напоминают, что антикоррупционное законодательство запрещает чиновникам заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики в спорте.



В то же время украинским законодательством не обеспечены определения и формулировка понятий "преподавательская деятельность", "научная деятельность", "творческая деятельность", "медицинская практика", "инструкторская и судейская практика".



"Указанная коллизия фактически разрешает произвольную трактовку понятий, их подмену и возможность получения чиновниками дохода по результатам совмещения и совместительства с другими видами деятельности", - отметили в ГПУ.



15 августа 2016 года в Службе безопасности Украины заявили о разоблачении в коррупции заместительницы начальника одного из отделов НАБУ. В спецслужбе утверждали, что во время работы в бюро чиновница, получая почти 40 тысяч грн зарплаты и имея доступ к конфиденциальной информации, трижды подрабатывала тренером на мероприятиях одного из европейских фондов. Таким образом, заявляли в СБУ, чиновница нарушила запрет на совместительство для госслужащих.



Директор НАБУ Артем Сытник назвал привлечение своей подчиненной к ответственности давлением на антикоррупционное ведомство.



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20 октября Соломенский суд признал сотрудницу НАБУ виновной в коррупционном правонарушении, а именно в незаконном совмещении основной деятельности с другой оплачиваемой работой, и присудил ей 8,5 тысяч грн штрафа.



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