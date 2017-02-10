Порошенко ответил критикам минских соглашений

Благодаря минским соглашениям Украина получила время и возможность для укрепления своей армии, пояснил президент

Президент Петр Порошенко заявил, что благодаря минским соглашениям Украина получила время и возможность для укрепления своей армии. Об этом он сказал во время визита в Ивано-Франковск, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко призвал не верить тем, кто строит свою политическую карьеру на "огульной критике Минских соглашений".

Он назвал неправдивой информацию о запрете украинским военным отвечать на обстрелы боевиков. "Не верьте, что якобы нашим запрещено стрелять в ответ. Когда есть реальная потребность, когда нет альтернативы, когда нет другого выхода, все необходимые приказы уже поступили и безупречно выполняются. И под Авдеевкой это было доказано ", - сказал Порошенко.

В то же время, глава государства подчеркнул, что ответственность за обострение ситуации исключительно на боевиках и стране-оккупанте. "Я категорически отвергаю любые попытки возложить ответственность за обострение на фронте на Украину. Есть такая коварная тактика Москвы разделить ее между Москвой и Киевом. Мы не позволим этого сделать ", - подчеркнул он.

"Наши действия вне всякого сомнения носят характер вынужденной обороны. Они были только лекарством от тех агрессивных припадков, которые случались со стороны российско-террористических группировок", - сказал Порошенко.

Президент отметил также, что Украина может доказать все факты относительно инициаторов обстрелов, потому что имеет записи перехваченных переговоров боевиков, также в распоряжении партнеров Украины по НАТО есть спутниковые снимки, где четко зафиксированы факты обстрелов.

Представитель Украины в переговорной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Евгений Марчук считает, что в настоящее время другой формат, кроме Минска, искать сложно. По его словам, в случае, если Украина инициирует какой-то новый формат, а лидеры ведущих стран, поддерживающих Украину, заявляют, что минскому процессу нет альтернативы, то это будет означать, что Украина разрушает даже этот неидеальный формат.

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