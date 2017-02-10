ЕС и США едины в отношении санкций против РФ - Могерини

По словам представителя ЕС, США и Евросоюз едины во мнении о необходимости соблюдения минских соглашений, а санкции против РФ связаны с их выполнением

Представители администрации президента США Дональда Трампа согласились с тем, что Москва должна выполнять условия соглашения от 2015-го года, достигнутого в Минске между Украиной, Россией, Германией и Францией. Об этом сообщила представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини после встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, передает Голос Америки.

"Мы едины во мнении о необходимости всесторонней имплементации минских соглашений, и что санкции в отношении России связаны с полным выполнением этих договоренностей", - подчеркнула она.

Журналисты отмечают, что республиканцы и демократы в Конгрессе, а также союзники США выражают обеспокоенность тем, что Трамп может занять слишком примирительную позицию в отношениях с Москвой, в том числе сняв санкции, введенные при президенте Бараке Обаме.

Как сообщила Могерини, во время встречи с Тиллерсоном также обсуждался вопрос ядерного соглашения с Ираном.

"Я была заверена - тем, что я услышала на совещаниях - в намерении придерживаться полной реализации соглашения", - заявила она.

10 февраля состоялась первая встреча Могерини с представителями администрации Трампа. Однако Госдепартамент не сообщил подробностей переговоров.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.