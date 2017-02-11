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Во Львове восстановило работу консульство Австрии

11.02.2017 07:56
Начало работать пятое в Украине представительство Австрии, его возглавил глава филиала Адвокатского объединения Arzinger Маркиян Мальский
Во Львове восстановило работу консульство Австрии
Фото: ZIK

Во Львове возобновило работу почетное консульство Австрии, сообщает Укринформ.

Открытие состоялось к 25-летию дипломатических отношений. 

Чрезвычайный и полномочный посол Австрии в Украине Гермине Поппеллер отметила, что это уже пятое дипломатическое представительство страны. 

По ее словам, восстановление деятельности консульства позволит углубить сотрудничество между Львовской областью и Австрией.

Консульство возглавил кандидат юридических наук, председатель Западноукраинского филиала Адвокатского объединения Arzinger Маркиян Мальский.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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