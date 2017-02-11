Во Львове восстановило работу консульство Австрии

Начало работать пятое в Украине представительство Австрии, его возглавил глава филиала Адвокатского объединения Arzinger Маркиян Мальский

Во Львове возобновило работу почетное консульство Австрии, сообщает Укринформ.



Открытие состоялось к 25-летию дипломатических отношений.



Чрезвычайный и полномочный посол Австрии в Украине Гермине Поппеллер отметила, что это уже пятое дипломатическое представительство страны.



По ее словам, восстановление деятельности консульства позволит углубить сотрудничество между Львовской областью и Австрией.



Консульство возглавил кандидат юридических наук, председатель Западноукраинского филиала Адвокатского объединения Arzinger Маркиян Мальский.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.