В Беларуси задержан Сергей Жадан: запретили въезд в страну

Писатель провел ночь в камере, после чего узнал, что ему запрещен въезд в Беларусь на неопределенный срок

Власти Беларуси запретили въезд в свою страну украинскому писателю Сергею Жадану. Он был задержан в Минске, после чего провел ночь в милицейской камере. Об этом написал сам Жадан на своей странице в Facebook.

По словам писателя, в 2 часа ночи в его гостиничный номер нагрянул милицейский патруль. Жадана повезли в отделение, где сообщили, что ему еще в 2015 году был запрещен въезд в Россию с формулировкой "за причастность к террористической деятельности".

"А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне (не повезло), то запрет автоматически переходит и на Беларусь с Казахстаном. И если невозможность попасть в Казахстан я еще как-то переживу, то за Беларусь обидно. Ночевать пришлось в камере", - написал Жадан.

Утром его заставили писать объяснительные, расспрашивали о терроризме. "В конце концов, поставили штамп о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок", - сообщил писатель.

"И вот что я думаю. Дорогие друзья из МИД и посольства Украины в Беларуси, это же неправильно, когда украинских поэтов арестовывают без объяснения и держат в камере без причины? Правильно же? Может, как-то отреагируете? Давайте, скажем, разорвем с ними дипломатические отношения. Или объявим им Крестовый поход. Пожалуйста", - говорится в сообщении на странице Жадана в соцсети.

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