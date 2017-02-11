Украинцев предупреждают, что Китай начнет брать отпечатки пальцев

Китае начнет брать в пунктах пропуска на границе отпечатки пальцев въезжающих в КНР иностранцев

На протяжении 2017 года Китай будет внедрять процедуру получения на границе отпечатков пальцев иностранцев возрастом от 14 до 70 лет. Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины.



Эту процедуру не будут проходить владельцы дипломатических паспортов и те, кто въезжают по специальной дипломатической визе, а также граждане стран, с которыми КНР подписала соответствующий договор.



Не будут брать отпечатки также у официальных лиц и граждан, у которых нет возможности получить отпечатки (инвалиды).



С 10 февраля процедура вводится в аэропорту Шеньчжень.



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