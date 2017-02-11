В Турции 16 апреля пройдет конституционный референдум
11.02.2017 12:57
На референдуме в Турции будет решаться вопрос, перейдет ли страна к президентской форме правления
Фото: EPA
В Турции 16 апреля этого года состоится конституционный референдум. Об этом сообщил член избирательной комиссии, передает Anadolu.
Вчера президент Реджеп Эрдоган утвердил пакет поправок в конституцию, которые сменяют парламентскую систему правления на президентскую.
Конституционные изменения обсуждаются с августа 2014 года, когда Эрдоган вступил в должность.
В январе закон, который включает в себя 18 поправок к конституции, приняли в парламенте.
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