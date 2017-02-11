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Порошенко о Воробьеве: Он отказался послать войска против Майдана

11.02.2017 15:36
Президент отметил, что генерал-полковник Воробьев больше двух лет был на передовой и разрабатывал военную операцию под Дебальцево
Порошенко о Воробьеве: Он отказался послать войска против Майдана
Геннадий Воробьев (фото - Петро Порошенко/Facebook)

Из жизни ушел выдающийся военный деятель современной Украины генерал-полковник Геннадий Воробьев, написал президент Петр Порошенко на странице в Facebook.

Президент отметил, что в последние месяцы генерал-полковник передавал свой опыт следующему поколению в Национальном университете обороны.

Воробьев отказался посылать военных против Майдана, принимал участие в разработке ряда военных операций, в том числе под Дебальцево. Он больше двух лет служил на передовой в Донбассе.

"Больно, что такие люди уходят именно сейчас. (...) Спасибо за достойную службу. За выдержку, за мужество и за честность спасибо", - написал Порошенко. 

Генерал-полковник Воробьев умер сегодня в своем рабочем кабинете. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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