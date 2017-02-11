Климкин поговорил с главой МИД Беларуси о задержании Жадана

Послу Беларуси в Украине было сообщено, что разъяснения белорусской стороны, полученные сегодня, не удовлетворяют украинскую сторону

Министр иностранных дел Павел Климкин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем по поводу задержания в Минске писателя Сергея Жадана. Об этом Климкин написал в своем Twitter.

"Провел телефонный разговор с белорусским коллегой Макеем для обсуждения ситуации с задержанием Сергея Жадана", - написал глава МИД Украины.

В пресс-службе МИД Украины сообщили, что в министерство был вызван посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.



Руководителю белорусской дипмиссии была высказана глубокая обеспокоенность ситуацией с задержанием и запретом въезда Жадану. Также в МИД обратили внимание на системность таких действий белорусских правоохранителей в отношении граждан Украины.

"Представитель МИД Украины отметил, что разъяснения белорусской стороны, полученные сегодня, не удовлетворяют украинскую сторону", - сказано в сообщении.

Власти Беларуси запретили въезд в свою страну украинскому писателю Сергею Жадану. Он был задержан в Минске, после чего провел ночь в милицейской камере. По словам Жадана, ему еще в 2015 году был запрещен въезд в Россию с формулировкой "за причастность к террористической деятельности", а поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и на Беларусь с Казахстаном.

Посольство Украины в Минске обратилось в МИД Беларуси с нотой, в которой требует объяснить причины и обстоятельства задержания Жадана.

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