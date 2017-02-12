НАТО: Россия усилила пропаганду

В НАТО отмечают, что с момента аннексии Крыма страна-агрессор существенно активизировала свою пропаганду

Российская Федерация резко усилила свою пропаганду с момента аннексии Крыма. Об этом сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, пишет Reuters.

По ее словам, специальный сайт, который НАТО запустил в 2014 году, зарегистрировал 32 российских мифа об альянсе. Они систематически используются в материалах Sputnik, RT и ряда других СМИ.

Недавно сайт life.ru опубликовал смонтированную аудиозапись голоса генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и российского пародиста, изображавшего президента Украины Петра Порошенко, якобы общавшегося с ним по телефону.

Лунгеску подчеркнула, что такого разговора не было и что это очевидный случай дезинформации.



В июле 2016 года Sputnik, RT и другие сайты опубликовали репортажи о пожаре на базе НАТО в Измире. Кремлевские пропагандисты заявили тогда, что это саботаж после попытки госпереворота в Турции. На самом деле пожар возник в лесу, на определенном расстоянии от базы, и не имел к ней никакого отношения.



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