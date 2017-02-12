НАТО: Россия усилила пропаганду
Российская Федерация резко усилила свою пропаганду с момента аннексии Крыма. Об этом сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, пишет Reuters.
По ее словам, специальный сайт, который НАТО запустил в 2014 году, зарегистрировал 32 российских мифа об альянсе. Они систематически используются в материалах Sputnik, RT и ряда других СМИ.
Недавно сайт life.ru опубликовал смонтированную аудиозапись голоса генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и российского пародиста, изображавшего президента Украины Петра Порошенко, якобы общавшегося с ним по телефону.
Лунгеску подчеркнула, что такого разговора не было и что это очевидный случай дезинформации.
В июле 2016 года Sputnik, RT и другие сайты опубликовали репортажи о пожаре на базе НАТО в Измире. Кремлевские пропагандисты заявили тогда, что это саботаж после попытки госпереворота в Турции. На самом деле пожар возник в лесу, на определенном расстоянии от базы, и не имел к ней никакого отношения.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
09:30
-
09.02.17
08:31
-
10.02.17
18:49
-
10.02.17
16:25
-
08.02.17
08:16
Новости партнеров
- 47030
- 32450
- 28910
- 20455
- 16539