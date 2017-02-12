Санкции против РФ работают: Госдеп опубликовал доклад

Экономисты Госдепа отмечают, что санкции США против России за ее военную агрессию в Украине действуют так, как это задумывалось

Санкции против президента РФ Владимира Путина и его ближайших соратников весьма эффективны. Об этом говорится в докладе американских экономистов, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Доклад подготовили заместитель главного экономиста Госдепартамента Дэниел Ан и профессор Родни Людема из Джорджтаунского университета. Они отмечают, что экономические санкции лишают дохода и ресурсов.



Среднестатистическая компания, против которой направлены ограничительные меры, или связанное с ней лицо, может потерять около трети операционного дохода, половину стоимости своих активов, а также до трети сотрудников.



Таргетированные санкции, которые США ввели после аннексии Крыма в 2014 году, смогли нанести ущерб ближнему кругу Путина, банкам, оборонной промышленности, энергетическому сектору, но не российской экономике в целом. Последняя пострадала от падения цен на нефть.

В дисклеймере, предваряющем доклад, говорится, что "выраженные взгляды и мнения не обязательно отражают официальную позицию или политику OCE и Госдепартамента". Дэниал Ан и главный экономист Госдепа Кейт Маскус были назначены бывшим президентом США Бараком Обамой.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.