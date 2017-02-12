Порошенко-Штайнмайеру: Рассчитываю на продолжение сотрудничества
12.02.2017 16:42
Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня стал новым президентом Германии
Петр Порошенко
Президент Петр Порошенко поздравил нового президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с победой на выборах. Об этом он сообщил у себя в Twitter.
"Сердечно поздравляю Франка-Вальтера Штайнмайера - большого друга Украины с избранием Федеральным президентом ФРГ", - отметил Порошенко.
Он подчеркнул, что рассчитывает на продолжение дружеского и плодотворного сотрудничества ради процветания объединенной Европы - демократической и свободной.
12 февраля экс-министр иностранных дел Штайнмайер стал новым президентом Германии.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
09:30
-
09.02.17
08:31
-
10.02.17
18:49
-
10.02.17
16:25
-
08.02.17
08:16
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 48723
- 33210
- 32797
- 29590
- 23482
Спецпроекты
Новости партнеров