Порошенко-Штайнмайеру: Рассчитываю на продолжение сотрудничества

Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня стал новым президентом Германии

Президент Петр Порошенко поздравил нового президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с победой на выборах. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Сердечно поздравляю Франка-Вальтера Штайнмайера - большого друга Украины с избранием Федеральным президентом ФРГ", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что рассчитывает на продолжение дружеского и плодотворного сотрудничества ради процветания объединенной Европы - демократической и свободной.

12 февраля экс-министр иностранных дел Штайнмайер стал новым президентом Германии.

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