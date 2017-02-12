Пропавшие разведчики ВСУ вторые сутки не выходят на связь - штаб

По словам спикера штаба АТО, версий о причинах пропажи военных много, но никакой новой информации нет

Группа украинских разведчиков вторые сутки не выходит на связь. Информации о них, их местонахождении или причинах потери связи с ними пока нет. Об этом сообщил спикер штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала 112.

Он также сообщил, что версий о причинах потери связи много. Но подчеркнул, что и плохой информации, которая, по словам Матюхина, распространяется в СМИ, тоже нет.

11 февраля сообщалось, что в условленное время группа украинских военных, которая выполняла задание на переднем краю позиций ВСУ, не вышла на связь.

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