В ДР Конго отправились 250 украинских миротворцев

В рамках миротворческой операции в ДР Конго на год отправились украинские военные, которые прошли службу в АТО

В Демократическую Республику Конго в рамках миротворческой операции отправились 250 украинских военных. Об этом сообщает 5 канал.



Военные будут в Африке на протяжении года. Туда отправились служащие, которые прошли АТО.



Это уже седьмая ротация украинских миротворцев в ДР Конго. Проводы военных состоялись на базе седьмого полка армейской авиации.



В сводный отряд вошли вертолетчики, инженеры авиационной службы, медики и повара. Одними из основных заданий миротворцев будут авиационное сопровождение и воздушная разведка.

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