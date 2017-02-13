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В Конго отправились 250 украинских миротворцев

13.02.2017 06:54
В рамках миротворческой операции в Конго на год отправились украинские военные, которые прошли службу в АТО
В Конго отправились 250 украинских миротворцев
Фото: 5.ua

В Конго в рамках миротворческой операции отправились 250 украинских военных. Об этом сообщает 5 канал.

Военные будут в Африке на протяжении года. Туда отправились служащие, которые прошли АТО. 

Это уже седьмая ротация украинских миротворцев в Конго. Проводы военных состоялись на базе седьмого полка армейской авиации.

В сведенный отряд вошли вертолетчики, инженеры авиационной службы, медики и повара. Одними из основных заданий миротворцев будут авиационное сопровождение и воздушная разведка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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