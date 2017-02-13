Точка-У в Донбассе: пропагандисты России заговорили о "геноциде"

В заявлении СК РФ ни слова не говорится о том, сколько российского вооружения и военных были уничтожены ракетными ударами ВСУ в активной фазе войны

Неудачная попытка запуска Точки-У российскими оккупантами в Донбассе (скриншот из видеозаписи)

Российские пропагандисты из Следственного комитета РФ заговорили о "доказательствах" применения Вооруженными Силами Украины тактических ракетных комплексов Точка-У якобы для ударов по населенным пунктам Луганской области. Об этом на сайте СК РФ пишет и.о. главы управления взаимодействия со СМИ ведомства Светлана Петренко.

"Следователями СК России процессуально закреплены доказательства применения украинскими военными ракетных комплексов Точка-У по населенным пунктам Луганской области: в городе Луганске, в селах Новосветловка и Терновое, в Краснодонском районе, в городе Ровеньки, в поселке Юбилейный города Луганска", - говорится в сообщении.

Из сообщения представителя судебной власти государства-агрессора неясно, о каком периоде войны России против Украины идет речь.

Пропагандисты из СК РФ традиционно добавили, что украинская армия действовала "против мирного населения", а "киевская власть преследует цели тотального уничтожения населения и инфраструктуры юго-востока страны".

Многие промышленные объекты на временно оккупированной части Донбасса были вырезаны на металлолом пророссийскими террористами или демонтированы и вывезены захватчиками в Россию.

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