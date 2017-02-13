Джемилев: России не избежать освобождения Крыма

России не избежать освобождения Крыма: или будет распад России, и она будет вынуждена его отдать, сказал лидер крымскотатарского народа

Уполномоченный по правам крымских татар при президенте Украины, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что стране-агрессору России не избежать освобождения Крыма. Об этом он заявил в интервью Апострофу.

"России не избежать освобождения Крыма: или будет распад России, и она будет вынуждена его отдать", - сказал Джемилев.

Он считает, что каждый день приближает к деоккупации Крыма, однако не военным путем.

"Ни люди не поддержат, ни западные партнеры не поймут (военный путь деоккупации, - ред). У западных стран, как и Украины, если сравнивать с Россией, отношение к человеческой жизни совершенно другое. Тоталитарный режим за человеческие жизни не отвечает, сколько бы там ни погибало. А у нас сразу же на улицу выйдут, родственники к президенту пойдут. И в западных странах так же. Они человеческой жизнью очень дорожат. Вот на этом Путин хорошо и играет. Там народ безмолвствует, а в демократических странах совсем другое", - отметил Джемилев.

Отвечая на вопрос, возможен распад России, Джемилев подчеркнул: "Если дальнейшее поведение Путина таким и будет, то к этому и идет. Если исходить из интересов России, то он ни в коем случае не должен был заходить в Крым".

6 февраля Джемилев заявлял, что отказ президента президента РФ от оккупированного Крыма будет похож на политическое харакири для него лично

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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