Грицак: Украина должна отделиться от России успешными реформами

Украина должна иметь свою траекторию развития, и эта траектория заключается в радикальном скачке, говорит историк Ярослав Грицак



"Тогда она создает шанс для другой России. Конечно, не сейчас, потому что эта война надолго. Украина имеет позвоночник, его не сломать. Это для меня ключевая фраза. И что главное: этот хребет сейчас не только на западе или в Киеве, но и на востоке, в Днепре и в других крупных городах", - сказал Грицак.



По его словам, такие страны, как Украина, должны иметь свою траекторию развития, и эта траектория заключается в радикальном скачке.





"Это не мой тезис - это теория американского экономиста Гершенкрона, подтвержденная реформами Бальцеровича в Польше. Отсталые страны - Польша и Украина после коммунизма были отсталыми - не могут преодолеть отсталость эволюционно", - подчеркнул историк.



Грицак уверен, что в Украине невозможен вариант сильной централизованной власти, потому что в Украине исторически было довольно сильное организованное общество.





"Поэтому российская история пишется сверху - как история государства, а украинская - снизу, как история общества", - отметил он.



8 июня Грицак 8 июня Грицак заявлял , что самая большая заслуга президента Петра Порошенко в том, что Украина выстояла "русскую весну".





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