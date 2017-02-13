НАПК передало в суд три протокола на сотрудников Высшего хозсуда

Сотрудники НАПК зафиксировали несвоевременное представления деклараций работниками Высшего хозсуда Украины за 2015 год без уважительных причин

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщает о направлении в суд трех административных протоколов о несвоевременное представление деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Соответствующее решение принято на очередном заседании. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Согласно протоколам, уполномоченные лица НАПК обнаружили случаи несвоевременного представления деклараций работниками Высшего хозяйственного суда Украины, которые являются лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и местного самоуправления, 2015 года без уважительных причин.

Документы составлены в соответствии с частью третьей статьи 12 Закона Украины о предотвращении коррупции и Порядка оформления протоколов об административных правонарушениях и внесения предписаний НАПК.

В агентстве напомнили, что первый этап электронного декларирования для лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение, закончился 30 октября 2016.

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12 января 2017 года Нацагентство одобрило доработанные порядки проведения контроля и полной проверки деклараций, а также мониторинга образа жизни субъектов декларирования. При этом отмечалось, что проекты доработаны с учетом замечаний Министерства юстиции, экспертов и общественности.



Спустя неделю в Минюсте заявили, что НАПК во время подготовки документов вновь проигнорировало замечания министерства. В итоге НАПК предложило министерству публично обсудить варианты выхода из сложившейся ситуации.

25 января Кабинет министров создал рабочую группу для разработки порядка проверки электронных деклараций.

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