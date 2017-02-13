Дело Кернеса: в суд вызвали 14 свидетелей обвинения
В Киевском райсуде Полтавы проходит заседание по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников, которые обвиняются в похищении, пытках и угрозе убийством двум участникам харьковского Евромайдана. Об этом сообщает Укринформ.
"Геннадий Кернес на инвалидной коляске вместе с охранниками прибыл в суд. В зале присутствовали адвокаты. Также на заседание прибыли оба потерпевших: Ряполов и Кутянин", - отметили в суде.
По предварительным данным, органы прокуратуры вызвали на заседание 14 свидетелей обвинения.
Возле здания суда обстановка спокойная, нет окружения силовиков.
3 ноября сообщалось, что Кернес и народный депутат Михаил Добкин не фигурируют в деле об избиении участников харьковского Майдана.
23 февраля 2014 года члены "Оплота" на двух автомобилях въехали в людей, собравшихся на площади Свободы в поддержку Майдана, и открыли по ним стрельбу. Некоторые участники Майдана закрылись в ОГА, их атаковали титушки. Милиция, по словам активистов, при штурме не вмешивалась.
1 марта 2014 года в Харькове участники митинга в поддержку городских властей начали штурм здания облгосадминистрации, где забаррикадировались сторонники Майдана. Несколько человек пострадали.
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