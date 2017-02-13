Дело Кернеса: в суд вызвали 14 свидетелей обвинения

Мэр Харькова Геннадий Кернес на инвалидной коляске вместе с охранниками прибыл в суд

В Киевском райсуде Полтавы проходит заседание по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников, которые обвиняются в похищении, пытках и угрозе убийством двум участникам харьковского Евромайдана. Об этом сообщает Укринформ.

"Геннадий Кернес на инвалидной коляске вместе с охранниками прибыл в суд. В зале присутствовали адвокаты. Также на заседание прибыли оба потерпевших: Ряполов и Кутянин", - отметили в суде.

По предварительным данным, органы прокуратуры вызвали на заседание 14 свидетелей обвинения.

Возле здания суда обстановка спокойная, нет окружения силовиков.

3 ноября сообщалось, что Кернес и народный депутат Михаил Добкин не фигурируют в деле об избиении участников харьковского Майдана.

23 февраля 2014 года члены "Оплота" на двух автомобилях въехали в людей, собравшихся на площади Свободы в поддержку Майдана, и открыли по ним стрельбу. Некоторые участники Майдана закрылись в ОГА, их атаковали титушки. Милиция, по словам активистов, при штурме не вмешивалась.

1 марта 2014 года в Харькове участники митинга в поддержку городских властей начали штурм здания облгосадминистрации, где забаррикадировались сторонники Майдана. Несколько человек пострадали.

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