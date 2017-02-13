Порошенко: Попытки решать судьбу Украины и Молдовы извне обречены

На встрече с премьером Молдовы Павлом Филипом президент Украины выразил убеждение, что страны восстановятся в международно признанных границах

Молдове и Украине пытаются навязать сценарии реинтеграции с внешним управлением, однако эти попытки обречены на провал. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время совместного брифинга с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы стали свидетелями попытки разжечь межэтническую, межчеловеческую вражду на территории от Донбасса до берегов Днестра. Сложно представить, куда бы дошел этот пожар, если бы не стойкость и героизм украинских воинов", - сказал он.

Порошенко отметил, что 25 лет назад Молодова столкнулась с таким же испытанием и потеряла часть своей территории. "Сейчас мы видим настойчивые попытки навязать и Молдове и Украине такие форматы реинтеграции, которые позволят извне решать судьбу народов наших стран. Эти попытки обречены на провал", - заявил глава государства.

Украина и Молдова будут восстановлены в своих суверенных международных определенных границах, добавил Порошенко.

Ранее Филип провел встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом, подписав план сотрудничества на 2017 год.

Читайте также: Лидер Молдовы: Сейчас Крым российским признавать никто не будет