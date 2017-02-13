Коррупция в НАУ: дело экс-ректора передано в суд

Владимира Харченко, его адвоката и бывшего высокопоставленного чиновника силовых ведомств подозревают во взяточничестве в особо крупном размере

В суд направлен обвинительный акт в уголовном производстве по факту вымогательства и получения бывшим исполняющим обязанности ректора Национального авиационного университета Владимиром Харченко и другими лицами неправомерной выгоды в особо крупном размере. Об этом в своем Facebook сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



"После ознакомления сторон с материалами досудебного расследования, которое длилось с конца декабря 2016 года, 10.02.2017 в уголовном производстве составлен и утвержден прокурором обвинительный акт, который с соответствующими приложениями направлен в суд для рассмотрения", - говорится в сообщении.



В уголовном производстве, кроме бывшего и.о. ректора, фигурируют также руководитель одного из адвокатских объединений Киева и бывший высокопоставленный чиновник Вооруженных Сил и органов государственной безопасности Украины, генерал-майор в отставке.



В САП напомнили, что Харченко и глава одного из столичных адвокатских объединений были задержаны 26 августа 2016 года после получения €100 тысяч взятки от экс-сотрудника НАУ за восстановление его и других незаконно уволенных работников.



В дальнейшем досудебным расследованием было установлено, что организовал и руководил совершением данного преступления бывший высокопоставленный чиновник силовых ведомств.



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"Кроме того, по результатам досудебного расследования установлено, что до этих событий бывший и.о. ректора указанного учебного заведения в течение 2016 года умышленно, по личным мотивам не исполнял вступившие в законные силу судебные решения о восстановлении ряда незаконно уволенных работников университета", - отметили в САП.



26 августа 2016 года Министерство образования и науки освободило Владимира Харченко, задержанного по подозрению во взяточничестве, от выполнения обязанностей ректора НАУ.



27 августа Харченко и его адвокату сообщили о подозрении по ч.4 ст. 368 УК Украины.



8 декабря руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что в деле о получении взятки и.о. ректора НАУ фигурирует еще один подозреваемый - бывший генерал-майор СБУ.

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