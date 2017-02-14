Осло за сохранение санкций против РФ до выполнения Минска - МИД

Норвегия осуждает нарушения международного права и подчеркивает важность сохранения санкций против России до полного выполнения минских соглашений

Позиция Норвегии в отношении поддержки Украины в вопросе сохранения суверенитета и территориальной целостности остается неизменной. Осло осуждает любые нарушения международного права и подчеркивает важность сохранения санкций против России до полного выполнения минских соглашений. Об этом заявила государственный секретарь Министерства иностранных дел Норвегии Марит Мергер Ресланд, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Во время украино-норвежских консультаций стороны констатировали высокую активность двухстороннего партнерства.

Норвежская сторона также дала позитивную оценку состоянию имплементации системных реформ в Украине и подтвердила дальнейший интерес в предоставлении практической помощи Украине в этом направлении.

Руководитель украинской делегации заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко выразил интерес в перенимании норвежского опыта построения отношение с Европейским Союзом.

Стороны также обсудили сотрудничество в рамках НАТО.

Сообщается также, что Норвегия будет продолжать поддерживать проекты гуманитарной помощи населению Украины, пострадавшему от российской агрессии.

Как сообщалось ранее, во время встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с министром внутренних дел Молдовы Александру Жизданом стороны обсудили,в частности, вопросы двухстороннего сотрудничества в сферах борьбы с преступностью и приграничного сотрудничества.

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