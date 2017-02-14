Закрытое судилище над Сущенко: продление ареста назвали законным

Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, сказал адвокат журналиста Марк Фейгин

Московский городской суд признал законным продление ареста украинскому журналисту Романа Сущенко, отклонив апелляционную жалобу адвоката Марка Фейгина. Как передает УНИАН, такое решение огласил судья Мосгорсуда.

"Постановление Лефортовского районного суда 25 января о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Сущенко Романа Владимировича оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", - сообщила судья.

Заседание прошло в закрытом режиме.

"Заседание по рассмотрению моей апелляционной жалобы в Мосгорсуде на продление срока содержания под стражей Романа Сущенко завершено. Жалоба оставлена без удовлетворения. Вполне предсказуемо", - отметил адвокат журналиста Марк Фейгин у себя в Facebook.

2 октября 2016 года российские СМИ сообщили о задержании в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, приехавшего в РФ по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В украинской разведке причастность Сущенко к ведомству опровергли.



7 октября журналисту предъявили обвинение в шпионаже и арестовали.



В январе этого года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от России освободить Сущенко, а также прекратить преследования украинских журналистов на территории оккупированного Крыма.

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