Оккупанты отклонили жалобу Полозова на его допрос по делу Умерова

Если Полозов получит статус свидетеля, он лишится возможности защищать заместителя главы Меджлиса как адвокат

В Крыму российские оккупанты отклонили апелляцию адвоката Николая Полозова на постановление "суда первой инстанции" о его допросе в качестве свидетеля по делу замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. Соответствующее решение сегодня, 14 февраля 2017 года, принял так называемый Верховный суд Крыма, сообщает Новая газета.



Если в дальнейшем решение не будет отменено, Полозов получит статус свидетеля и, соответственно, лишится возможности защищать Умерова как адвокат, пишет российское издание.



В ходе "заседания суда" Полозов отметил, что норма российского законодательства, на которую ссылались оккупанты, принимая решение о его допросе в качестве свидетеля, не предусматривает возможность допроса адвоката.



"Проблема не в том, что я не смогу участвовать в процессе в качестве защитника, а в том, что это покушение на адвокатскую тайну: человек доверил мне как адвокату определенную информацию. И теперь я должен передать ее следствию?" - подчеркнул юрист.



В свою очередь представитель оккупационной "прокуратуры" заявила, что допрос Полозова необходим для того, чтобы установить, является ли Умеров членом Меджлиса, находящегося в России под запретом. "Суд" с доводами "прокурора" согласился в полном объеме.



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"Верховный суд Республики Крым" сегодня посчитал, что адвокатской тайны не существует. Что и требовалось доказать", - прокомментировал адвокат данное решение в своем Twitter.



Позже Полозов отметил, что не рассчитывал на иное развитие событий.



"Иллюзий я не питал. Было очевидно, что столь явно незаконные действия должностных лиц в отношении адвоката обусловлены как минимум "пониманием" общественно-политических реалий, происходящих на территории Крыма за последние три года, а как максимум - прямой индульгенцией от политического руководства Российской Федерации", - написал он в своем Facebook.



Перед "судебным заседанием" Полозов записал короткое видеообращение, в котором отметил, что оккупанты получили бы право допросить его только после сегодняшнего "суда", однако фактически его допросили 25 января 2017 года после незаконного похищения.





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16 января глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что ФСБ России пытается вывести Полозова из защиты преследуемых российскими оккупантами граждан Украины - крымских татар.

21 ноября 2016 года так называемый российский следственный комитет в оккупированном Крыму продлил проверку в отношении Полозова, в связи с чем адвокат обратился в совет адвокатской палаты Москвы.

В мае 2016 года спецслужбы РФ открыли уголовное дело против замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова по статье "сепаратизм". По мнению оккупантов, он "призывал к нарушению территориальной целостности РФ в эфире украинского телеканала АТR". Несмотря на состояние здоровья Умерова, испытывающего проблемы с сердцем, оккупанты закрыли его в психиатрическом стационаре до 7 сентября.

Россия оккупировала Автономную Республику Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.



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