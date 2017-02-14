ЕС: Из-за блокады в зоне АТО пострадают украинцы по обе стороны

По словам Мингарелли, происходящее в последние недели в Донбассе свидетельствует о том, что первой жертвой станетя население, и этого не должно быть

В Европейском Союзе переживают, что из-за блокады в зоне АТО в первую очередь пострадает население по обе стороны линии разграничения. Об этом глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил в своем выступлении на форуме "Приоритеты года реформ", передает корреспондент LIGA.net.

"Мы переживаем из-за блокады железной дороги в последние две недели. Мы знаем, что это не простая ситуация. Мы знаем, что есть контрабанда. Но то, что происходит в последние недели свидетельствует о том, что первой жертвой становится население, которое находится по обе стороны линии столкновения. И это то, чего не должно быть", - сказал он.

Ранее Мингарелли заявил, что в Донбассе осуществляется агрессия со стороны России, а не гражданская война.

За минувшие сутки боевики 72 раза обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военный был ранен.

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